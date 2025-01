"Universitario me debe 8 meses": Ruidíaz explica por qué no volvió a ser crema

Universitario está reforzándose para la temporada 2025, donde pudo traer a Raúl Ruidíaz, su exgoleador, pero no. Según confesó el '9', la 'U' no lo quiso a pesar de deberle ocho meses.

El popular 'Pulga' fue entrevistado por el programa digital 'Denganche' y no se guardó nada sobre el trato que recibió del club de sus amores: le cerraron la puerta y no le pagan la deuda.

“La 'U' me debe ocho meses y, con ese nuevo plan de viabilidad que han aprobado, seguro me terminan pagando en treinta años”, comenzó diciendo el exdelantero del Seattle Sounders.

Como se recuerda, la Sunat aprobó el plan de viabilidad de Universitario el 24 de diciembre de 2024, con lo que los cremas podrán empezar a pagar su deuda concursal en un plazo de 30 años.

Sin embargo, este lapso de tiempo (para poder cobrar los sueldos impagos) para muchos es demasiado, incluido para Raúl Ruidíaz, que -lamentablemente- afirmó que "yo ya le eché tierrita".

Y, a pesar de eso, la 'Pulga' aceptó volver a jugar por el equipo del cual es hincha confeso, pero -contó- le cerraron las puertas pese a que él aceptó una oferta más baja que sus preferencias.

"(La dirigencia) hacía entender que yo no quería (regresar a Universitario), pero no fue así: ellos me hicieron una oferta y yo hice la mía, ahí, cerca", narró el también delantero de la blanquirroja.

Luego, siguió: "Me dijeron que iban a analizarla y que me llamarían 'mañana'. Al día siguiente, me llaman y me dicen que 'no'. Yo volví a llamar y les dije 'acepto', pero me respondieron 'no, ya no'".

