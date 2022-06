Manuel Barreto es un hombre de fútbol. Desde niño siempre soñó con ser futbolista y lo consiguió; sin embargo, una lesión en 2010 puso puntos suspensivos a su vocación en la cancha. Su romance con el fútbol siguió, pero de otras formas: desde comentarista deportivo hasta entrenador de menores y de primer equipo.

Hoy, tras haber ejercido en los últimos meses como jefe de la Unidad Técnica de Menores de Universitario de Deportes, asume como nuevo director deportivo del club. Su objetivo es claro: retribuir con trabajo, planificación y gratitud al equipo que lo formó como futbolista y como persona.

Manuel, con solo 39 años ha pasado por diversas experiencias ligadas al fútbol y su curva de aprendizaje es bastante interesante. ¿Qué le ha dejado cada una de estas etapas?

Yo he nacido en el fútbol y para el fútbol. Desde muy pequeño mi sueño fue ser futbolista y, gracias a Dios, lo pude conseguir. Por una lesión me vi obligado a retirarme a los 28 años, pero el fútbol seguía siendo ese lugar especial para mí y no podía dejarlo ir tan fácilmente. Traté de buscar caminos para seguir ligado a esto, así empecé a trabajar como comentarista deportivo. De manera paralela, estudié para ser entrenador y poco a poco fui enfocándome de lleno a la dirección técnica. Evidentemente, para mí, la profesión más hermosa es ser futbolista y después lo más cercano es ser entrenador. He aprendido muchísimo de cada etapa que he tenido y siempre estoy buscando nuevos retos para seguir creciendo.





Hasta hace poco se venía desempeñando como jefe de la Unidad Técnica de Menores de la ‘U’, ¿qué lo motivó a tomar la decisión de asumir como director deportivo?

Fue la posibilidad de poder construir, desarrollar y unificar un proyecto deportivo que integre finalmente toda la estructura futbolística de la ‘U’ y no solo el trabajo con menores. Eso fue lo que fundamentalmente me llevó a aceptar este nuevo cargo. Creo que, para que la ‘U’ tenga éxito como institución, es indispensable tener un proyecto integral. Mi agradecimiento y cariño por el club es infinito. Yo quiero mucho a la ‘U’ por lo que me ha dado y porque me he formado acá. Desde que llegué a los 13 años, la institución me formó con valores claves para mi vida profesional y personal. Soy consciente de que, para que las cosas salgan bien, no basta solo con estar identificado con el club, pero daré todo de mí y desarrollaré todas las herramientas necesarias para que este proyecto funcione.





Con su nuevo cargo, ¿en qué posición está quedando el proyecto de menores del club que estaba liderando?

Lo importante es integrar ese proyecto de menores a toda la estructura profesional de la ‘U’. Ahora, como director deportivo, tengo la posibilidad de ser un garante de que los debidos procesos se cumplan y que los chicos que tengan una línea de carrera puedan finalmente, si lo merecen, tener espacio en el primer equipo previa planificación del plantel. Metafóricamente, formar a un futbolista es lo más parecido a sembrar una flor: tienes que abonarla, dejar que le caiga luz y regarla, para que finalmente florezca. El futbolista en formación tiene que estar dentro de una planificación que le permita desarrollar todas sus cualidades. El éxito del proyecto de menores es que al menos un jugador por categoría se consolide en el primer equipo.





A diferencia de su trabajo en menores, como director deportivo los resultados no son tan a largo plazo. ¿Cuáles son los objetivos planteados?

Hay una necesidad inmediata que hay que atender que son los partidos de cada fin de semana. Evidentemente hay plan para desarrollar con objetivos a corto y a mediano plazo. Por su grandeza, la ‘U’ debe volver a tener el rol protagónico que merece en el fútbol peruano. Todo lo que necesita un proyecto es estabilidad. La evidente mejora en la administración del club será vital para que funcione. Quiero ver a la ‘U’ en el lugar que corresponde.





¿Cómo le gustaría que se vea reflejado su trabajo?

La realidad es que, en el fútbol profesional, lo que manda son los resultados. Eso es evidente. Sin embargo, la idea es que los resultados no sean casualidad, sino que se trate de una constancia. Lo que busco es llegar, a través de la planificación y el proyecto, a resultados positivos reiterativos y constantes.





Usted se formó en la ‘U’ hace más de dos décadas, ¿qué tanto ha evolucionado el fútbol formativo?

El fútbol ha evolucionado mucho y se ha profesionalizado, estamos hablando de más de 20 años atrás. Recuerdo que, en mi tiempo, hacíamos pretemporada subiendo los cerros de la Panamericana. Hoy hay otro tipo de enfoque más profesional e incluso muy ligado a la ciencia. Lo que no es negociable y no puede cambiar es el sentido de ser jugador de la ‘U’. En mis años de juvenil, ser jugador de la ‘U’ era lo más grande. Éramos conscientes de ello y eso generaba que nos entreguemos totalmente por el club. Eso no tiene nada que ver con la ciencia, la tecnología ni la modernidad. Se trata de algo que tenemos que recuperar y volver a abrazar, es la esencia de ser jugador de la ‘U’. Hay un sentido de pertenencia que se debe recuperar. Tiene que generarse nuevamente ese orgullo por estar en la ‘U’ que te lleve a ser lo más profesional posible.





¿Qué tan importante es que un jugador en formación entienda este sentido de pertenencia?

En el Perú, hay microculturas futbolísticas, hay un enfoque diferente en las divisiones menores de cada club. No es lo mismo, y eso lo garantizo, entrenar a la ‘U’ que entrenar a Cristal. No he entrenado a Alianza, pero estoy seguro de que es distinto. El jugador no es igual y hay que estar al tanto de ello para potenciar sus cualidades. Es importante entender lo que significa la garra en Universitario, pero de manera moderna. El jugador de la ‘U’ siempre tiene que ser entregado y no puede conformarse con nada menos que el triunfo. Eso debe trasladarse a la idea de juego y se ve en un equipo que quiere atacar mucho más tiempo que el que defiende. La esencia debe reforzar la identidad del club y reflejarse al nivel deportivo.





AUTOFICHA

- “Mi nombre es Manuel Barreto. Soy entrenador de fútbol y también bachiller en Ciencias de la Comunicación. Disfruto mucho pasar tiempo en familia. Me gusta mucho ir al cine y escuchar música. Mis gustos musicales son muy variados. Soy fanático de Joaquín Sabina, pero también puedo escucharte una de Bad Bunny. Disfruto de la salsa, pero soy más de la salsa sensual que de la salsa dura”.

- “Mi principal referente en el fútbol es Ricardo Gareca. Es un capo, tiene un manejo de grupo admirable. No solo ha logrado formar una selección, sino una familia. Ha logrado potenciar a la selección peruana colocando a un equipo por encima de las individualidades”.

- “Tengo mucha admiración por Gustavo Grondona, el ‘Puma’ Carranza y ‘Chemo’ Del Solar. Tuve oportunidad de compartir con ellos en mis primeros años en Universitario”.