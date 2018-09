Universitario le da todo su apoyo a Arquímedes Figuera ante ataques xenófobos 

La xenofóbia es una lacra que daña el país y Universitario de Deportes dio esta mañana una gran muestra de apoyo a su jugador, Arquímedes Figuera , quien denunció haber sufrido ataques discriminatorios durante el partido contra Melgar.

Figuera, quien fue expulsado del partido jugado en Arquipa, dijo haber sido víctima de ataques por su nacionalidad venezolana.

"No me avergüenzo de ser venezolano. Me siento orgulloso de donde vengo y, si tengo que vender arepas, como me dicen en los insultos, lo hago", escribió el seleccionado de la 'Vinotinto', indicó.

Ante esta situación, el club merengue decidió brindarle todo su apoyo. A través de un mensaje en redes sociales indicó que repudia todos los actos de discriminación.

"Nos solidarizamos con él y con todas las personas que a diario sufren este tipo de agresiones. Desterremos de las RRSS y de los estadios, insultos y expresiones xenófobas", señaló el club para luego colocar #FuerzaCamuro.

Repudiamos los actos de discriminación que sufriera nuestro jugador #ArquímedesFiguera.

Nos solidarizamos con él y con todas las personas que a diario sufren este tipo de agresiones. Desterremos de las RRSS y de los estadios, insultos y expresiones xenófobas.#FuerzaCamuro 🇻🇪 pic.twitter.com/R87txQ4Iwb — Universitario (@Universitario) 4 de septiembre de 2018

Figuera se perderá el encuentro ante UTC por la fecha 2 del Clausura.