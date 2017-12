Universitario: Si no se juega ante ‘muni’, cremas pedirán el partido

En Universitario no quieren aceptar la posibilidad de no jugar este sábado a las 8 p.m. ante Municipal en el Estadio Nacional. Así lo dio a entender Patricio Hinojosa, jefe de prensa del cuadro crema, quien explicó que el equipo merengue pedirá los puntos si es que el cotejo no se llega a realizar.

“La postura de Universitario es que si el partido se suspende, pediremos los puntos. Ya hay un acuerdo firmado y tenemos armada toda la logística correspondiente”, comentó Hinojosa.

“Hasta el momento no tenemos información sobre una cancelación. Todo es sobre trascendidos. Para nosotros, el partido se juega el sábado a las 8 p.m. en el Nacional”, agregó.

“Si Municipal viene a nosotros con una propuesta de cambio de localía, nos sentaremos a analizarla”, cerró.

Esto surgió luego de que la FPF anunció que Perú recibiría a Colombia en el Nacional el 10 de octubre. Por ello, el ente solicitó que no se utilice el coloso para cuidar el césped.