Universitario: Hinchas llegaron a campo mar para hablar con el plantel

¿Aliento o presión? Cuando cerca de 60 barristas de Universitario ingresaron ayer a Campo Mar, todo el mundo mostró su preocupación. Sin embargo, con el transcurrir de los minutos, la calma llegó. Los hinchas se presentaron para darle todo su apoyo a los jugadores, a quienes les pidieron dejar la piel en la cancha a fin de ganar el Clausura y disputar así el ansiado título nacional con Alianza Lima.

Cuando el equipo se encontraba en pleno trabajo, el grupo de fanáticos de la Trinchera Norte hizo su aparición en seis vehículos (incluida una combi). Juan Manuel Vargas y Raúl Fernández hicieron uso de la palabra para prometer dejar todo en cada partido y llegar a la final de fin de año.

La conversación entre hinchas y jugadores se extendió por 15 minutos.



“Ustedes en la cancha, nosotros en la tribuna”, dijo uno de ellos en el final de la reunión. Luego se escucharon aplausos, cánticos y todo terminó en una foto para graficar la unidad que se vive en el equipo.

Uno se queda, otro se va

Juan Vargas, cuyo vínculo con los cremas culmina a fin de mes, tendría todo arreglado para extenderlo hasta fin de año. El ‘Loco’ y la administración se han puesto de acuerdo en casi todos lo puntos y en los próximos días se haría oficial su continuidad.

El que si deja la ‘U’ es Adrián Ugarriza, quien fichó por Real Garcilaso en busca de consolidarse como titular. El ariete se fue con su carta pase en la mano, aunque los cremas mantendrán un porcentaje sobre su ficha en caso de una posterior venta al extranjero.

“Este (ayer) ha sido mi último día en la ‘U’, ya me despedí de mis compañeros, siento tristeza porque tuve la ilusión de jugar por este club. Ya arreglé con Garcilaso inicialmente hasta fin de año. No tengo que reclamar nada a nadie, me voy porque quiero seguir creciendo como futbolista”, indicó.