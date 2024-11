"No sabemos con quiénes contar”: UNIVERSITARIO RECLAMA POR CUPO DE EXTRANJEROS

Universitario de Deportes es el actual bicampeón del fútbol peruano, pero eso ya quedó atrás. Ahora, los cremas miran hacia el 2025, aunque su gerente deportivo confesó que "no sabemos con quiénes podemos contar”.

Y es que, a menos de dos meses para el inicio de la próxima temporada, aún no están claras todas las reglas del campeonato, entre ellas, todavía no se sabe cuántos extranjeros podrán estar en planilla y dentro del campo.

“Hoy tenemos cuatro extranjeros, (pero para el próximo año) no sabemos cuántos podrían ser. Para la Copa Libertadores podríamos hasta once, pero no es el tema en debate ahora", comenzó explicando Manuel Barreto.

En ese contexto, el gerente deportivo explicó que "tenemos que ver la renovación de Edison Flores... entonces (si se logra o no) ¿en qué posición usaremos (el cupo de extranjeros), si no sabemos si serán seis o cinco?".

"No sabemos con quiénes podemos contar”, reclamó el popular 'Muñeca', responsable por armar las plantillas de Universitario para las temporadas 2023 y 2024, donde lograron el doblete nacional en el fútbol peruano.

“Estamos más preparados para la próxima Copa Libertadores. Hace mucho que Perú no compite bien ahí, ninguno pasó de fase de grupos. Tenemos que ver el sorteo. Para nosotros es importante mantener la base”, finalizó.

