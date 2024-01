Universitario de Deportes dejó buena sensación tras el empate con Atlético Nacional en Miami y su técnico, Fabián Bustos, resaltó la personalidad del equipo.

“En ofensiva estuvimos mejor que el partido anterior. Creamos situaciones. Tuvimos para ganarlo, también ellos. Lo que más me deja conforme es que el equipo terminó físicamente fuerte, hicimos varios cambios y no se resintió el equipo. El equipo no bajó la intensidad, siguió intentando generar. Me voy conforme porque estamos saliendo de pretemporada. Considero que vamos por buen camino”, dijo.

Asimismo, el técnico indicó que, debido a la intensidad, el encuentro le hizo recordar a uno válido por la Copa Libertadores, torneo en el que participarán los ‘cremas’.

“El partido fue intenso, me hizo acordar mucho a los de Copa Libertadores. Creo que estuvimos a la altura. Vamos creciendo. Veo un equipo firme, competitivo, con cosas para seguir mejorando, pero con una solvencia que traen del año pasado y todos con mucha entrega y sacrificio”, explicó, según recoge Andina.

Bustos también dejó en claro cuáles son las metas del club para este 2024, considerando una obligación salir campeones en su centenario.

“Es una obligación, un compromiso que tienen los jugadores, el staff, la dirigencia. Es una obligación pelear el campeonato. Ojalá que lleguemos a la final ganando una de las etapas, o por qué no las dos, pero no es fácil. Hay que competir con buenos equipos. Es una obligación estar en la final y ser campeón de nuevo”, dijo.

El siguiente partido de Universitario será ante Coquimbo Unido de Chile, el sábado 20 de enero, en la Noche Crema.

