¿Universitario de Deportes vs. Unión Comercio se jugará este 13 de octubre?

La novela habría acabado y con final feliz para los cremas. El partido entre Universitario de Deportes vs. Unión Comercio no se jugará este miércoles como estaba programado y como habría recomendado la FPF a través de una carta. El administrador merengue, Carlos Moreno, se reunió con Edwin Oviedo , quien "no tendría problemas" en reprogramar el choque para el 13 de octubre.

El gerente de Universitario de Deportes señaló en entrevista con radio Ovación que el partido ante Unión Comercio ya fue aprobado por la ADFP para el sábado 13 de octubre a las 8 de la noche en el Estadio Nacional y que el documento ya fue enviado a la FPF y hasta tendría el apoyo de Edwin Oviedo.

"La ADFP programó nuestro partido ante Unión Comercio para el próximo sábado 13 de octubre, a las 8 de la noche, en el Estadio Nacional. Ese documento ya se lo enviamos a la FPF. Hablé personalmente con el presidente Edwin Oviedo y me dijo que no habría problemas para que se cumpla esa reprogramación", contó Carlos Moreno, quien señaló que solo falta la formalización del caso para que sea oficial.

El administrador de Universitario de Deportes tildó de "error" la carta enviada por el Secretario General de la FPF Juan Matute y que provocó "una confusión porque mal o bien la Comisión de Licencias ya había dispuesto algo y no veo por qué se debió cambiar".

Carlos Moreno también lamentó que Unión Comercio haya llegado a Lima para jugar el partido que estaba programado para este miércoles porque "los jugadores se han maltratado con un viaje tan largo".

De oficializarse, el choque entre Universitario de Deportes vs. Unión Comercio se jugará el sábado 13 de octubre a las 8 de la noche en el Estadio Nacional.