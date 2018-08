Universitario de Deportes vs. Melgar juegan EN VIVO este sábado desde las 8 de la noche, en partido válido por la fecha 1 del Torneo Clausura en un choque de equipos bien reforzados para esta última etapa del Descentralizado 2018. En este choque, que será transmitido por Gol Perú, los cremas buscarán alejarse aún más de la zona de descenso, mientras que los rojinegros cuidarán el segundo lugar en la tabla de puntaje acumulado.

Universitario de Deportes tendrá como novedad la presencia de dos de sus tres refuerzos: Germán Denis y Pablo Lavandeira, quienes fueron convocados por el técnico Nicolás Córdova y por la obligación que tienen los cremas de sumar puntos, al menos uno de ellos arrancaría como titular: el atacante argentino ex Atalanta de Italia.

Con él, y el regreso de Aldo Corzo al once titular, Universitario de Deportes espera debutar en el Torneo Clausura con el pie derecho. Pero no la tendrá fácil porque Melgar también tiene mucho para mostrar. En la última fecha ya debutó Joel Sánchez, pero en este certamen podrán ver en acción al excrema Christofer Gonzales, quien llegó de Sport Rosario.

La ausencia más importante en este partido será la de Nilson Loyola de Melgar que fue convocado a la Selección Peruana. Mientras que Universitario de Deportes llega con todo su plantel en óptimas condiciones por lo que se avizora un partidazo.

Melgar, segundo en la tabla de puntaje acumulado, sabe que en casa debe hacerse fuerte para tentar la esperanza de disputar el play off por el título nacional en caso Sporting Cristal no gane el Torneo Clausura. En tanto que Universitario de Deportes quiere sumar tres puntos vitales para empezar a ver la tabla de posiciones con otra óptica y, por qué no, empezar a soñar con un torneo internacional.

Universitario de Deportes vs. Melgar: posibles alineaciones



Universitario de Deportes: Raúl Fernández; Aldo Corzo, Werner Schuler, Adán Balbín, Jersson Vásquez; Arquímedes Figuera, Juan Vargas, Emanuel Páucar, Javier Núñez, Diego Manicero; Germán Denis.

DT: Nicolás Córdova.



Melgar: Diego Penny; Giancarlo Carmona, Paolo Fuentes, Jean PIerre Fuentes, Minzun Quina; Alexis Arias, Pablo Míguez, Patricio Arce, Emiliano Biancucchi, Christofer Gonzales; Bernardo Cuesta.

DT: Hernán Torres