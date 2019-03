¡A lo 'Puma' Carranza! Así justificó Nicolás Córdova la goleada de Binacional a la 'U' [VIDEO]

"La diferencia entre un equipo y otro es que ellos hicieron los goles", fue la frase que utilizó Nicolás Córdova para resumir el pésimo encuentro que realizó Universitario de Deportes ante Binacional en Juliaca.

Por la jornada 7 de la Liga 1 , la 'U' visitó al equipo que ahora es líder del torneo. Esta vez, la alta intensidad en ataque que trabaja el entrenador chileno no dio resultados. Sus dirigidos fueron superados por 4-2, demostrando graves falencias en el retroceso y en la marca en última línea.

Luego de la dura derrota, Nicolás Córdova declaró en conferencia de prensa e intentó justificar el resultado.

"La diferencia entre un equipo y otro es que ellos hicieron los goles mientras que nosotros no fuimos contundentes en las ocasiones que generamos. La forma de jugar de ellos acomoda mucho en la altura, a nosotros nos desacomodó la altura pues la gran mayoría de nuestros jugadores no están acostumbrados y eso se notó", dijo el DT de Universitario.



"Hace tres fechas estábamos a un punto de la punta , pero tuvimos esta seguidilla de partidos, con dos en altura y uno donde tendríamos que haber llevado el triunfo no lo logramos. El campeonato es sumamente exigente, hay equipos con una gran propuesta y Binacional es uno de ellos, tiene muy merecido lo que está viviendo", agregó.

"Hay mucho por delante y esperamos que a partir de la próxima semana vuelvan los resultados positivos y podamos seguir arriba", manifestó Córdova ante los periodistas en Juliaca.



Además, tuvo palabras de elogio para Binacional. Resaltó que su juego se potencia en la plaza donde juegan de local y destacó a Andy Polar.

"No me sorprende nada lo que pasó porque sabíamos que era un equipo sumamente complicado que utiliza muy bien la altura. De los 7 partidos que he dirigido este año, creo que Andy Polar es el mejor jugador que he visto. Nos hemos enfrentado a un muy buen equipo, nosotros tenemos que redoblar esfuerzos para volver a estar donde estábamos tres fechas atrás", concluyó.



Universitario de Deportes cayó al quinto puesto con 11 puntos, mientras que Binacional es el puntero momentáneo con 18 unidades. La 'U' perdió la oportunidad de acercarse a los primeros lugares de la Liga 1 al perder contra un rival directo.

