¿Vuelve al banquillo crema? Ante la dramática situación que atraviesa Universitario de Deportes en la tabla acumulada del Descentralizado, la hinchada pide la cabeza de Nicolás Córdova. Y el reemplazante sería un conocido de la casa.

Roberto Chale , extécnico crema, fue consultado en Radio Ovación sobre la posibilidad de regresar a dirigir el equipo. La 'U' en estos momentos se encuentra en zona de descenso a tres puntos de Unión Comercio.

"¿Si estoy dispuesto a dirigir a Universitario? Si contesto que sí, después van a decir que me estoy regalando con lazo y todo. La verdad que la 'U' tiene un equipo con magníficos jugadores pero no han repetido un once y eso es dar mucha ventaja, hay que ser decididos", aseguró el 'Tío terrible'.



El estratega también se animó a opinar sobre el actual director deportivo merengue, quien ha recibido una serie de cuestionamientos por los últimos rendimientos del plantel.

"Córdova puede estar capacitado para dirigir a la 'U' pero no tiene conocimiento del mundo peruano. Ahora los partidos que vienen son bien difíciles y bravos porque los equipos de media tabla luchan por agarrar un campeonato internacional", señaló Chale.



TE PUEDE INTERESAR: