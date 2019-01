Raúl Fernández revela cómo será enfrentar a Universitario tras fichar por Vallejo

Raúl Fernández es uno de los últimos emblemas de Universitario de Deportes . Aún los hinchas lo recuerdan con cariño por obtener el Descentralizado 2019 con la crema. Luego de jugar en tres periodos distintos en Ate (2005-2006, 2007-2011 y 2015-2018), se va para Trujillo a continuar su carrera con 33 años.

Para 'Superman', un jugador tan identificado con la 'U', será toda una nueva aventura colocarse los guantes con el club César Vallejo . La directiva merengue decidió no renovarle contrato para el 2019 y el arquero buscó nuevos rumbos.

En una entrevista para Depor, Raúl Fernández confesó cómo será enfrentar al cuadro de sus amores, con el que debutó como profesional.

" Nunca he sabido lo que es enfrentarme a la 'U' y cuando llegue el momento me parecerá extraño, pero es lo que toca. Uno nunca es eterno en una institución y yo sabía que eso iba a pasar en algún momento de mi carrera", dijo el ex arquero de la selección peruana.



Al llegar a Vallejo, sabe que no tiene el titularato comprado, y tendrá que demostrar que aún sus grandes habilidades intactas. "Llegó para pelear el puesto, ser titular y luchar por volver a la selección", afirmó.



Raúl Fernández sabe bien que, con el transcurso de los años, fue cayendo en su rendimiento por las constantes lesiones. Sin embargo, pretende contar con más minutos de juego para volver a ser el portero que volaba por los aires para atajar balones.

"Espero volver a ese y mejorarlo. El mejor ejemplo a seguir es lo que ha mostrado Leao Butrón, quien, más allá de la edad, demuestra que se puede. Sí él lo hace, yo también puedo", reveló.

