Pedro Troglio , técnico de Universitario , respaldó a Juan Manuel Vargas defendiéndolo de las críticas antes de la revancha del equipo crema ante Oriente Petrolero por la Copa Libertadores .

"Yo veo que le meten el micrófono a Vargas y nadie le dice las cosas en la cara. Me lo preguntan a mí, pero después lo matan. Escriben barbaridades y ponen fotos pasadas. Nosotros sabemos que estamos solos y tenemos que pelear con eso", señaló el estratega en conferencia de prensa.

Tras confirmar la ausencia del 'Loco' en el duelo de vuelta contra los bolivianos, Troglio aseguró que peleará la clasificación de los merengues pese a la ventaja (2-0) de Oriente Petrolero en la serie.

"Yo voy a seguir trabajando y me voy a bancar lo que venga. Si me tienen que matar, lo harán. Yo tengo un grupo de muchachos que me va a defender a muerte, es algo que siento y que vivo en el día a día. Si las cosas no salen bien, no es culpa de ellos", añadió el entrenador argentino.