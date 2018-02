Pedro Troglio , estratega de Universitario , no ocultó su molestia por la caída crema en el Monumental ante UTC por el Torneo de Verano .

"La gente nos esta apoyando, pero si perdemos cuatro partidos nos dejarán de apoyar. Mi autocrítica es que hoy jugamos mal, esto recién empieza, el campeonato es largo y tenemos que levantarnos", destacó este sábado el técnico argentino ante la prensa nacional.

Tras la derrota (0-1) de Universitario como local en su segunda presentación por el grupo A del certamen, Pedro Troglio enfoca su atención en los próximos desafíos del cuadro merengue.



"Mi intención era armar un buen plantel y pelear todo, ahora no se puede, se tiene que improvisar a jugadores como a Barco. No hay resignación, yo no me vengo a rascar, vine acá a poner la cara", sentenció el DT.