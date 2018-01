Sabe que no vivirá un año idóneo, pero sus sensaciones le permiten esbozar cierta sonrisa. Pedro Troglio , técnico de Universitario , se mostró conforme con el desempeño de su escuadra, que este miércoles igualó 1-1 con Independiente Medellín de Colombia, en la 'Noche Crema'.

El estratega quedó enfocado ahora en lo que será el debut de este lunes en la Copa Libertadores ante Oriente Petrolero , duelo en el que podría repetir el once que enfrentó al ‘Poderoso de la Montaña’.

“Todavía no está definido el once para la Copa, la intención era ver en acción a algunos jugadores. Es un trabajo lento, duro y difícil. Me voy bastante satisfecho, terminamos jugando con muchos chicos ante un equipo de nivel internacional”, comentó el DT argentino, quien además tuvo palabras de elogio para el debutante Paulo De la Cruz.

“Mi intención era que De la Cruz entre en el segundo tiempo, pero la lesión de Quintero hizo que sea titular, me voy feliz por su actuación y el ingreso de muchos jóvenes”, agregó, dejando abierta la posibilidad de que el juvenil ocupe su lugar ante los bolivianos.

De otro lado, agradeció el cariño recibido por el hincha y confirmó que Arquímedes Figuera y Juan Vargas sí estarían para la Copa Libertadores.

📺 Declaraciones del DT Pedro Troglio pic.twitter.com/A8xLszvdkz — Universitario (@Universitario) 18 de enero de 2018

Cabe resaltar que Alberto Quintero no jugó ante el DIM por lesión y su presencia en los duelos de Copa Libertadores estaría descartada.