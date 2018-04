Pedro Troglio , estratega de Universitario de Deportes , guarda mesura pese al discreto presente se su equipo en el Torneo de Verano y espera la recuperación de sus dirigidos de cara al resto de temporada.

Tras caer (2-0) en el clásico ante Alianza Lima , el técnico argentino del conjunto crema analizó su derrota en el estadio Alejandro Villanueva.

"Es una sensación extraña difícil de explicar, tuvimos todas en el primer tiempo. Es el segundo clásico consecutivo que jugamos así y no ganamos. Preferiría patear una sola vez y ganar. Estamos acomodándonos, estamos sufriendo la condena, es un año difícil y que esto quede en una anécdota", señaló el DT de los merengues en diálogo con Gol Perú.

Con nueve unidades, Universitario es el colero del grupo A y no tiene opciones rumbo a la final por el primer objetivo del año; sin embargo, el cuadro estudiantil debe seguir sumando pensando en el acumulado.

"Cuando no puedes contratar es normal que no tengas recambios y cada vez se acorta más el plantel, es complejo y hay que tratar de superarlo. Quedan 35 fechas, no es imposible", añadió Pedro Troglio.