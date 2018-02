Desde que empezó la temporada, el técnico de Universitario , Pedro Troglio , no ha dejado de recibir críticas. Al argentino se le responsabiliza del mal juego que vienen exhibiendo los cremas en el Torneo de Verano, en el que aún no han podido ganar. El DT es consciente de la situación y admite que su equipo no juega bien, aunque espera revertir la situación mañana cuando la ‘U’ reciba a Alianza Lima.

“Tenemos que caminar tranquilos, es un momento difícil, de críticas, de incomodidades, hay que tratar de soportar y buscar lo mejor. Sabíamos que sería duro, que había posibilidades de empezar ganando o no, pero que el tiempo nos acomodará. Lo ideal sería conseguir una victoria”, indicó el estratega merengue en entrevista a Gol Perú.

“No me molesta la crítica, todos estamos de acuerdo con que el equipo no está jugando bien, que está jugando con otras cosas, como la garra, el empuje, más se juega con la parte anímica que con la futbolística”, añadió el argentino.

Troglio también se refirió al duelo de mañana y calificó de ‘duro’ a Alianza Lima, aunque espera salir airoso en casa.

“No nos enfrentamos a cualquier equipo, nos enfrentaremos al último campeón, que se ha reforzado bien, que tiene un buen entrenador y que piensa hacer un buen partido”, indicó el DT.

YA VIVE EL CLÁSICO

Alberto Quintero espera darle una alegría mañana a la hinchada crema en el Monumental. “El equipo ya está listo para este clásico. Estamos preparados para regalarle una alegría a la afición de la ‘U’. Desde que llegué siempre traté de hacer lo mejor en el puesto que me ponga el ‘profe’, pero para este partido vuelvo a mi posición, en la que me siento más cómodo”, dijo el panameño.

SABÍA QUE...

* Arquímedes Figuera será baja para el clásico debido a una lesión en el pie derecho.

* Troglio mandará el siguiente once ante Alianza: Fernández; Corzo, Schuler, Benincasa, Vargas; Páucar, Balbín, Siucho, Vásquez, Quintero y Osorio.