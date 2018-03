En un clásico no importa el presente. Universitario de Deportes intentará demostrar la casta de equipo grande cuando enfrente como visitante a Sporting Cristal en el Nacional por la fecha 7 del Torneo de Verano .

Pedro Troglio, entrenador de Universitario, entiende la importancia de este tipo de duelos, atípicos dentro de cada campeonato. Es un día en el que se debe ganar por la historia y olvidar el momento del club, así sea bueno o malo.

"En el fútbol no hay favoritos", declaró Troglio en conferencia de prensa. El argentino irá con lo que tiene al decisivo partido. El equipo 'Crema' necesita sumar puntos para no hundirse en la tabla y, también, para que Cristal no despegue.

Los del Rímac son los sólidos punteros con 15 puntos, mientras que la 'U' está sexto con 6 unidades. Aunque el Torneo de Verano parezca perdido, el conjunto de Ate debe mirar la tabla acumulada para fin de año.

Así formaría:



Si el '9' Osorio se recupera de la molestia que presentaba, el equipo 'Merengue' alinearía con Patrick Zubczuk, Aldo Corzo, Brayan Velarde, Horacio Benincasa, Juan Vargas, Enmanuel Páucar, Jesús Barco, Adán Balbín, Alberto Quintero, Roberto Siucho y Anthony Osorio.