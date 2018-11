El marco imponente en el estadio Monumental este pasado martes en el partido de Universitario de Deportes contra Sporting Cristal conmovió a Juan Manuel Vargas .

A pocos días del clásico peruano ante Alianza Lima, el 'Loco' habló sobre la hinchada crema a su salida de los entrenamientos de la 'U'. El lateral elogió la entrega de los miles de hinchas que llenaron el estadio de Ate.

"Ver a la hinchada un día martes, a las 8:30 p.m., que haya más de 30 mil personas. Si un jugador no se motiva con eso, eres un hielo. Agradecemos al hincha. Muestra su apoyo en estos momentos, y eso es lo que hace una gran hinchada: no abandona nunca", mencionó Vargas.

"Yo estoy tranquilo, entrenando bien. Si el ‘profe’ me necesita, daré lo mejor. Yo no tengo que demostrarle nada a nadie. Trato de hacer lo mejor para mí y para el equipo", añadió el ex Fiorentina.



Juan Manuel Vargas. (Depor)

