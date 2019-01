Esta es la historia de Teodoro Fernández, el joven que lleva el mismo nombre del ídolo de la 'U'

Lleva su clásica malla para cubrirse el cabello, le gusta el fútbol y es hincha acérrimo de Universitario de Deportes . Teodoro Fernández es un joven de 18 años de Ventanilla, que lleva un gran peso sobre sus hombros: tener el mismo nombre que el ídolo máximo de la 'U'. Pero esto parece no asustarlo; todo lo contrario, lo llena de energías para seguir los pasos del 'Cañonero'.

El joven habló con el diario Depor sobre su adolescencia y sus deseos de llegar a ser un jugador profesional. "Mi viejo me puso así, y mi mamá no se metió. Toda mi familia es de la 'U'", dice Teodoro.

Heredó el hinchaje de su padre por Universitario de Deportes. Como buen fanático crema, conoce bien el legado que dejó el 'Lolo' en la historia del fútbol peruano con la 'U'.

" Llevar el nombre de Lolo es una emoción grande porque toda la gente en el barrio te saluda. Mi viejo se emociona cada vez que voy a jugar. Y yo tengo que hacer honor a ese nombre", narra el muchacho.



Pero parece que el destino no pretende que Teodoro Fernández rompa las redes como el 'Lolo'. Empezó como delantero, y no le fue mal, aunque ahora se desarrolla como defensor central.

"Antes jugaba de delantero. En el Interescolar, con mi colegio Las Mercedes, terminé como tercer goleador, creo. Cuando fui al FC Ventanilla, los profesores me pusieron de zaguero y me quedé ahí", mencionó el pequeño 'Lolo'.



Pese a su ferviente amor por la 'U', Teodoro aún no ha podido probarse en el Monumental de Ate. Su más grande sueño es convertirse en profesional y defender los colores de Universitario. Sin embargo, entiende que la vida le puede deparar distintos escenarios.

"Siempre me hacen preguntas. Me dicen: '¿si enfrentas a la 'U' y le anotas, lo celebras? ¿Y si te buscan de Alianza?' Nunca celebraría ante el equipo crema y jamás me pondría la blanquiazul", confirmó.



TE PUEDE INTERESAR: