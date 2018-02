Eternamente agradecido. Hernán Rengifo , atacante de Melgar , descartó que su buen presente con el conjunto mistiano tenga relación con el incierto futuro cercano que atormenta a los seguidores de Universitario .

El ex delantero crema debutó en el Torneo de Verano anotando un doblete en la visita de los arequipeños a Municipal, sin embargo, rechazó que su importante capacidad goleadora —tan necesaria en tienda merengue— sea una especie de revancha personal tras su salida de Ate.

"Tomé una decisión difícil en ese momento pero era lo mejor para mí. Yo creo que la revancha es día a día con uno mismo. Siempre me trataron bien en la 'U', no me puedo quejar. Es un club que quiero mucho, siempre va a ser así", reconoció el 'Charapa' en el programa 'Fútbol como cancha'.

"Uno como delantero siempre quiere anotar y ayudar al equipo, pero esto recién comienza a nivel de Copa Libertadores y Torneo de Verano", añadió este lunes Hernán Rengifo en la comunicación.