Héctor Chumpitaz descartó haber sido agredido por efectivos de la Policía Nacional tras la finalización del duelo entre Universitario y UTC por el Torneo de Verano , disputado en el Monumental.

En diálogo con 'RPP Noticias', el 'Capitán de América' señaló este domingo que la PNP solo acató el mandamiento del comisario del compromiso, Félix Manrique, quien "dio la orden de que nadie bajara después del partido".

"Yo siempre bajo en el entretiempo o al final. Sin embargo, al no dejarme entrar al campo, pasé por encima de una reja. Se sorprendieron porque pensaron que me iba a caer, todavía estoy en forma. A Aldo Corzo tampoco lo dejaron pasar pero no pudo hacer lo mismo que yo porque anda recién operado", agregó 'Chumpi' en la comunicación.

De esta manera, Héctor Chumpitaz aclara el incidente denunciado por el club Universitario de Deportes a través de las redes sociales.

"Elevamos nuestra voz de protesta por el maltrato físico sufrido por don Héctor Chumpitaz de parte de efectivos de la PNP al finalizar el partido y por la pasividad frente a este deplorable hecho del comisario Félix Manrique. Se hará llegar queja formal a las autoridades", señaló la institución merengue inicialmente sobre el hecho.

"Una vez que pasé por encima de la reja no me agredieron ni me dijeron nada, sería un pecado echarle la culpa a la policía. Por otro lado, el comisario no me pidió disculpas", sentenció don Héctor Chumpitaz.