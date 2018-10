No hay margen de error. Universitario de Deportes tendrá que disputar 9 partidos del Torneo Clausura para alejarse de la zona de descenso. Con 38 puntos en la tabla de posiciones del acumulado, la 'U' marcha penúltimo lugar y solo supera a Comerciantes Unidos (28 unidades).

De acuerdo a la clasificación actual, el cuadro crema está detrás de Sport Boys (39 pts.), Ayacucho FC (40 pts.), Unión Comercio (41 pts.) y Sport Rosario (41 pts.), siendo estos sus rivales directos en la lucha por la baja.

De los nueve partidos que tiene que jugar, Universitario disputará siete en Lima y tres serán con rivales directos (Comercio, Rosario y Boys).

ESTOS SON LOS PARTIDOS QUE DEBERÁ DISPUTAR LA U:

-Universitario vs. Unión Comercio | Fecha por confirmar

-Binacional vs. Universitario | 20 de octubre

-Universitario vs. Sport Rosario | 23 de octubre

-Sport Boys vs. Universitario | 27 de octubre

-Universitario vs. Sporting Cristal | 30 de octubre

-Alianza Lima vs. Universitario | 3 de noviembre

-Universitario vs. Deportivo Municipal | 6 de noviembre

-Real Garcilaso vs. Universitario | 10 de noviembre

-Universitario vs. Comerciantes Unidos | 25 de noviembre