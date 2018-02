Universitario de Deportes no podría enfrentar a UTC por el Torneo de Verano El encuentro programado por la segunda fecha no podría disputarse porque los cajamarquinos todavía no tienen habilitado un estadio para jugar de local.

