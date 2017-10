Universitario de Deportes tiene la posibilidad de quedar en la punta del torneo Clausura de ganar todos los encuentros que le faltan. El club 'merengue' posee la chance latente de pelear un cupo a la gran final del campeonato local.

Pese a esta favorable situación, sus directivos sienten que la balanza juega en contra de los 'cremas' de cara a la pelea de la liga. La designación del juez Joel Alarcón para el encuentro contra Melgar no fue bien recibida en Ate. Por ello, directivos de la institución presentarán un reclamo a la Comisión Nacional de Árbitros (CONAR).

"Es un ataque directo. Alarcón es confeso hincha de Alianza Lima y los ha perjudicado antes en partidos fundamentales", manifestaron fuentes oficiales del club a Depor.

"Si Universitario no estuviera peleando arriba no nos ponen a Alarcón y no nos hacen jugar con Municipal. Todo seguirá pasando mientras que un hincha de Alianza Lima (Juan Monroy) sea presidente de la Comisión de Justicia de la FPF", añadieron.

La 'U' sumó 10 victorias consecutivas de local al vencer en su último partido a Sport Rosario por el torneo Clausura. Los dirigidos por Troglio planean extender su espectacular racha de triunfos esta tarde en Arequipa cuando enfrente al Melgar a las 12 del mediodía.