Universitario de Deportes busca retener a Alberto Quintero

Universitario quiere retener a Alberto Quintero y él quiere seguir. Pero entre ambos se interpone el tema económico, más aún cuando el ‘Chiquitín’ también estaría en la mira del Independiente de Santa Fe.

“Lo único que puedo decir es que Universitario está tratando de hacer todo lo posible por retenerme, pero nada es seguro. Es falso que la ‘U’ ya haya llegado a un acuerdo con Lobos BUAP para alargar mi préstamo, porque aún no me han dicho nada”, dijo el panameño al portal SomosLaSele.

Quintero también dejó abierta la posibilidad de jugar en otros equipos del Perú. “Yo no le cierro la puerta a nadie, ni a Alianza ni Sporting Cristal porque soy un trabajador y lo que más quiero es jugar. Si Universitario no hace nada para retenerme, pues me tocaría ir a otro sitio”, señaló.

¿SE QUEDAN SIN 'CACHITO'?



El volante de Alianza Lima, Luis Ramírez, podría tomar otros rumbos. Ayer se supo que el mediocampista ‘grone’ ha recibido una buena oferta del Rosario Central de Argentina.

‘Cachito’ viene estudiando la oferta del ‘Canalla’, al igual que la de los victorianos, quienes quieren ampliar su vínculo por una temporada más. Si Ramírez se va de Alianza, allí recién la administración podría negociar con Christofer Gonzales, quien en 2018 será cedido a préstamo por el Colo-Colo de Chile, que no lo tiene en sus planes.

TENGA EN CUENTA



- El ariete colombiano Robinson Aponzá, quien en 2016 jugó en Alianza Atlético, se convirtió en nuevo refuerzo del Sport Rosario.



- El lateral izquierdo Álvaro Ampuero firmó una temporada por Deportivo Municipal.



- El argentino Emanuel Herrera firmó por Sporting Cristal. Su compatriota Bernardo Cuesta vuelve a Melgar tras jugar este año en Junior y Huachipato.