El odio ha llegado también al fútbol. Arquímedes Figuera es una nueva víctima de la xenofobia en el país, a raíz de la masiva migración venezolana al Perú, según informa Depor.

El jugador de Universitario de Deportes acusó desde sus redes haber sido insultado con expresiones xenófobas en el partido contra Melgar en Arequipa por la primera fecha del Torneo Clausura.

Fguera debió salir del campo debido a una agresión a un jugador rojinegro. El árbitro del partido decidió expulsarlo a los 73 minutos. En su salida del campo, no la pasó nada bien.



"No me avergüenzo de ser venezolano. Me siento orgulloso de donde vengo y, si tengo que vender arepas, como me dicen en los insultos, lo hago", escribió el seleccionado de la 'Vinotinto'.

Publicación de Figuera. (Facebook) Publicación de Figuera. (Facebook)

TE PUEDE INTERESAR: