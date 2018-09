Condena el odio hacia el prójimo. Aldo Corzo le demostró su total apoyo a Arquímedes Figuera , quien denunció haber recibido recibido insultos xenófobos tras disputar el partido de la primera fecha del Clausura contra Melgar en Arequipa.

El lateral derecho de Universitario de Deportes y la selección peruana no soportó que su colega haya sido discriminado. Corzo se encargó de mandar un potente mensaje en redes para todos sus seguidores.

"No me avergüenzo de ser venezolano. Y si tengo que vender arepas, como me dicen en los insultos, lo hago", se lee en la publicación que realizó el jugador venezolano en Facebook este fin de semana.

Ante este hecho, Corzo no dudó en salir a dar la cara por su compañero en el equipo crema. El mundialista repudió los actos xenófobos que vivió Figuera y llamó a la población a tratarse "como hermanos".

"Tengamos memoria histórica y valoremos en en algún momento a algún familiar, amigo o conocido le dieron la mano afuera de nuestro país. La grandeza de nuestro Perú se mide por nuestra gente y nuestros actos", escribió el defensor.

Esta es la publicación de Aldo Corzo en Twitter:

