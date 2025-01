Universitario debe dejar ir a Andy Polo por un millón de razones

A un club de Brasil o a uno de Europa, no importa, pero Andy Polo se debe ir. Y es que el velocista crema es —de lejos— el mejor de Universitario desde hace dos años y, sin duda, en ese mismo tiempo, el mejor futbolista peruano del campeonato.

Sus números lo avalan: en 2023, se despachó con 15 participaciones de gol; y en 2024, con 16. En todo el bicampeonato de la ‘U’, el extremo derecho fue el segundo jugador más relevante del plantel, solo por detrás de Alex Valera, quien seguramente marcaría mucho menos sin todas esas asistencias.

Lo dijo Reynoso y lo llamaron loco, lo confirmó Fossati y todos dudaron, lo celebró Bustos y por fin todos entendieron: la ‘U’ es Andy Polo y diez más, porque se fue Carvallo y no hubo dramas en el arco, se fue Quispe y ni lo extrañaron, pero si se va el ‘Rayo’, ¿quién estaría a la altura de reemplazarlo?

Lamentablemente nadie, al menos en el fútbol peruano. ¿Afuera? Sin dudarlo, pero una copia exacta costaría demasiado caro. Y eso es lo que siempre vieron desde otras ligas en el velocista, que es un motor de ida y vuelta y que ahora ya empuja, define y centra. Y a los 30 años, esta es —sin dudas— su última oportunidad de ser internacional en su carrera.

Por eso es que Andy Polo no debe de pensarlo mucho, hablar con Jean Ferrari y decirle que no vuelva a pedir otro monto millonario para liberarlo, que no le corte las alas otra vez y que lo deje partir a Europa o al Brasileirão, pero que lo deje ir porque ya ha madurado.

Que Universitario lo necesita para buscar el tricampeonato, eso es claro, pero considerando todo lo que el futbolista ya le dio al club de sus amores y que, además, dejaría cerca de un millón de buenas razones, entonces es justo dejarlo ir sin rencores.