La salida de Pablo Bengoechea opacó la felicidad de Gregorio Pérez de haber ganar el clásico del fútbol peruano entre Universitario de Deportes vs. Alianza Lima. El entrenador merengue señaló que le pone triste haberse enterado de la noticia, pero que su amistad con el ‘Profesor’ y con Óascar Aguirregaray se va a mantener.

“A mi me ha tocado vivir esa situación. En 40 años en varios equipos. Lamentablemente, ya sea por resultados o por distintas circunstancias que no me cabe analizar porque no me corresponde, viví con mucha tristeza cuando me tocó dejar un club o me dijeron qque debía dejarlo.”, dijo Gregorio Pérez.

“Lamento mucho lo que ha pasado, no solo porque Pablo (Bengoechea) y Óscar (Aguirregaray) sean mis amigos, sino por cualquier colega que tiene la mala suerte de no continuar en su trabajo. Pero por su capacidad y hombría de bien de ellos, si es como me están manifestando, en cualquier momento van a volver a dirigir aquí o en otro país", afirmó.

“Vuelvo a recalcar, para mí es como un hermano y me da pena, lógicamente, que haya pasado lo que me están manifestando”, sostuvo Pérez. “No hablé porque con él antes del partido no teníamos necesidad. Porque nuestra amistad, que es más profunda y hasta familiar, no requería que nos estemos encontrando seguido. Se dio la disyuntiva que nos enfrentamos, él dirigiendo a su equipo y yo frente a Universitario”, añadió.

“Lo voy a llamar, lógicamente. A él y a Óscar, que van a seguir siendo mis amigos. Esto no va a cambiar absolutamente nada”, finalizó el DT crema.

