No volverá. A través de un comunicado, Indecopi dio a conocer que Carlos Moreno no podrá asumir el cargo de administrador en Universitario de Deportes, ya que no es una persona calificada en el sistema crediticio. En ese sentido, no contará con posibilidad alguna de tomar las riendas del club en la próxima junta de acreedores.

Por intermedio de oficio, el ente público dejó inhabilitado a Moreno de asumir funciones administrativas en el cuadro merengue

Hace algunas semanas, Indecopi inició investigaciones sobre supuestas irregularidades en el proceso concursal de la U.

En medio de estas indagaciones, la institución llegó a la conclusión de que Moreno no es una persona apta para retornar a la cabeza del club concursado.

Pese a que no estará habilitado para ser administrador del club, Gremco continúa siendo el acreedor mayoritario, por lo que la constructora tendrá que convocar una nueva junta de acreedores.

COMUNICADO INDECOPI