Un acto de discriminación se vivió este último durante el partido entre Universitario de Deportes y Melgar en el Estadio Monumental. Desde las gradas, arrojaron un plátano a Kevin Quevedo y, tras el compromiso, el cuadro rojinegro condenó el racismo.

El elenco crema también emitió un comunicado en el que señaló que se buscará la identificación del responsable. “Nos comprometemos a tomara acciones inmediatas apenas concluyan las investigaciones, las cuales serán puestas en conocimiento de las autoridades. Desde Universitario estamos comprometidos a fomentar que los espectáculos sean espacios seguros para las familias”, se lee.

A través de una entrevista con el programa Del fútbol se habla así de DIRECTV, el coordinador deportivo de Universitario, Adrián Gallardo, se pronunció este lunes acerca del acto de discriminación. En tal sentido, también habló sobre los gesto de Quevedo a la tribuna: “Ambos son condenables y sancionables”.

La respuesta generó el comentario de Óscar Del Portal: “Tiene que quedar claro que la gravedad de uno es totalmente distinta a la gravedad de otro”. Al instante, el representante del cuadro crema contestó: “Es subjetivo y para mí ambos son clarísimos. Los dos son igual de graves”.

Luego, el comunicador de DIRECTV volvió a hablar: “Si tú me insultas no es lo mismo a que seas racista conmigo. No es lo mismo. La gravedad de uno está tipificado. Tú sabes que el racismo es peor que un insulto”.

"Tenemos que ver ante la comisión de justicia para ver si somos culpables" Adrián Gallardo, coordinador Deportivo de Universitario. #DEFÚTBOLSEHABLAASÍ ⚽️ pic.twitter.com/YgW8tRhk5x — DIRECTV Perú (@DIRECTVPeru) October 18, 2022

Por otra parte, Adrián Gallardo se pronunció acerca del responsable. “Tenemos a la persona detectada, pero no su identificación. No es tan fácil obtenerla, estamos trabajando para identificarlo a la brevedad posible”, precisó. “Tenemos que ver ante la comisión de justicia para ver si somos culpables”, añadió.