¡SE QUEDA! Universitario anunció compra del pase de Edison Flores hasta 2028

Luego de muchas idas y vueltas y de tener más de un pie y medio afuera, Universitario, Edison Flores y Atlas FC llegaron a un acuerdo para la compra de la carta pase del experimentado volante.

Y es que, a pesar de que el 'Orejas' aún tenía un año de contrato con el equipo mexicano, su voluntad de permanecer en el equipo de sus amores y tentar el tricampeonato fueron mayores e hicieron todo más fácil.

Todos coincidieron: el futbolista no quería dejar el fútbol peruano, los cremas no querían desprenderse de su líder y los rojinegros no lo tenían en cuenta para la próxima temporada. Voluntades claras y firmadas.

En ese contexto, Universitario de Deportes no optó por extender el préstamo, sino de comprar la carta pase de Edison Flores y, además, hacerle un contrato de larga duración: cuatro temporadas, hasta el 2028.

Con este nuevo contrato oleado y sacramentado, el popular 'Orejas', de 30 años, vestirá la camiseta crema hasta los 34 años, cuando el "retiro" resuene fuerte por los pasillos, como lo informó Perú21 el 08/12.

Ⓤ𝗡 𝗔𝗠𝗢𝗥 𝗣𝗔𝗥𝗔 𝗟𝗔 𝗛𝗜𝗦𝗧𝗢𝗥𝗜𝗔 🤩 Edison Flores continuará defendiendo la camiseta del más campeón del Perú este 2025.#Bicamp100nes#Los100DelÚnicoGrande pic.twitter.com/BvIzBCZoOc — Universitario (@Universitario) December 13, 2024

