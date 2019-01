Desde Universitario responden sobre supuesto interés por Luis Aguiar

El nombre de Luis Aguiar ha sido voceado en las últimas horas como un posible refuerzo para Universitario de Deportes . Sin embargo, qué mejor que una versión oficial para informar sobre el tema. Así lo hizo el administrador de los cremas, Carlos Moreno.

"Me han llamado amigos hinchas de Alianza Lima, que están un poco nerviosos. Pero en realidad no hay nada (sobre Luis Aguiar). No hay nada absolutamente. No hay todavía un requerimiento de puesto ni de jugador por parte del comando técnico", aclaró Moreno en entrevista a Gol Perú.

No obstante, el administrador dejó abierta la posibilidad de incorporar jugadores. "El tema de contrataciones se va a cerrar cuando el comando técnico nos diga. Y, en todo caso, cuando el presupuesto del club diga que no se pueda contratar más jugadores. Por el momento, no damos por cerrado el tema. Vamos a esperar qué cosas nos plantea el comando técnico", agregó.

Universitario de Deportes, hasta el momento, se reforzó con Armando Alfageme, José Carvallo, Gary Correa, Guillermo Rodríguez, Nelinho Quina, Alejandro Hohberg y Nelson Cabanillas. Y la partida más reciente ha sido la de Roberto Siucho al fútbol chino.

"El comando técnico no nos ha hablado de puestos, ni mucho menos de nombres. No podríamos decir en qué puesto se va a requerir el refuerzo, si es que lo requiere. Y mucho menos, no nos han dado ningún nombre", sentenció Carlos Moreno.