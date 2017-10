Pedro Troglio, estratega de Universitario de Deportes, se refirió al supuesto régimen de abstinencia sexual que recomienda a los jugadores del equipo crema para optimizar su rendimiento dentro del campo.

En comunicación con la cadena internacional Fox Sports, el técnico argentino reconoció que el control en ese sentido es complicado, sin embargo, detalló las recomendaciones que brindó a sus pupilos cuando la programación de duelos por el Clausura es apretada.

“Lo que les pedí es que coman sano, se cuiden en sus tiempos libres y, lógicamente, si podían dormir 'cola con cola' con la mujer para evitar el cansancio”, señaló Pedro Trolio entre risas al ser consultado sobre el tema durante una entrevista con el programa 'Tarde Redonda'.

"No les dije que no podían hacer nada, les dije que cada uno sabrá lo que tiene que hacer" acotó Troglio, quien posteriormente destacó el alentador presente de Universitario y bromeó al respecto: "Si no lo hicieron que repitan la misma dosis", sentenció.