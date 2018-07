Universidad San Martín: Pedro Ynamine, el portero de 18 años que debutó ante Binacional

La oportunidad le llegó a muy temprana edad. Pedro Ynamine cumplió el sueño de debutar en Primera División este sábado 21 de julio cuando San Martín enfrentó a Binacional por la fecha 7 del Torneo Apertura. El joven portero reemplazó a Alejandro Duarte, quien fue traspasado al Lobos BUAP de México.

Cuando Alejandro Duarte, portero titular y capitán de San Martín, fue transferido a la Liga MX, el cuadro universitario se hizo de los servicios de Erick Delgado, pero no tomaron en cuenta que el 'Loco' no podía tapar sino es hasta el Clausura. Entonces, emergió la figura de este exseleccionado sub 17 para debutar en la máxima categoría.

Este sábado, Pedro Ynamine pudo cumplir uno de sus más grandes sueños: jugar en la Primera División del fútbol peruano. Sin duda que deportivamente tiene muchos más planes para su carrera, pero él no piensa solo en lo que pueda lograr en el fútbol, porque habla dos idiomas y se va aprendiendo uno más. Su otro sueño es ser traductor.

Pedro Ynamine llegó a Universidad San Martín esta temporada luego de tener un primer año en Sport Boys (jugó un partido en 2016), un año entrenando con la Selección Sub 17 con la que disputó el Sudamericano del año pasado, pero su formación la hizo en Japón, país al que llegó antes de cumplir un año y en el que se quedó 15 años hasta que regresó para tentar suerte.

Mientras que Erick Delgado debe seguir trabajando para ganarse el puesto para el Torneo Clausura, el titular será Pedro Ynaime , seguido de otro jovencito como Carlos Torres, quien salió en lista de buena fe ante el conjunto sureño.