Luego de que Marathon Sports diera a conocer la nueva camiseta de Universitario de Deportes para el 2018, Umbro , a través de una Orden Procesal del noveno juzgado de Lima, exhortó a la escuadra ‘crema’ a cumplir el contrato que ya tenía con ellos.

“Hoy nos notificaron el fallo y lo que establece es que la ‘U’ debe someterse a la medida cautelar anterior que establecía que debía cumplir el contrato. Si no cumplen, yo calculo que hay consecuencias legales, no sé si penales, para la administración o para quienes están avalando este tipo de decisiones", señaló Johan Vela, gerente general de la marca inglesa, en diálogo con RPP.

Vela, de acuerdo a sus palabras, considera que el accionar correcto tras presentarse una controversia es ir a un arbitraje, pues las decisiones no se toman por un solo bando, tienen que ser en conjunto.

“El contrato no se resuelve unilateralmente, cualquier controversia va a un arbitraje. No existe el modelo 'No me gusto, yo resolví'. El contrato establece que si hay una controversia va a un arbitraje. El hecho de que establezcan una nueva causal, pero no hay una causal, todo se resuelve en proceso arbitral”, aseveró.

El gerente general de Umbro fue claro en manifestar que Universitario debido a su ‘arreglo’ con Marathon, no ha actuado éticamente pues sostiene que el contrato con la marca establece que el club tiene que jugar con la indumentaria realizada por ellos.

“No puedo hablar de decepciones, para nosotros estos temas pasan por lo profesional y ético y claramente esto no se ha manejado de esa manera. El contrato establece que en todos los partidos oficiales la ‘U’ tiene que jugar con la marca", sentenció.

¿En qué acabará la situación? Faltan pocos minutos para que de inicio la 'Noche Crema' y es ahí donde el club anunciará su nueva 'piel' para esta temporada. ¿Será la de Umbro o la de Marathon?