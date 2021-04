El 2014 fue un año extraño en la UFC : las lesiones obligaron a postergar algunos de los combates más esperados y surgió una alianza entre la empresa y Reebok . Pese a los inconvenientes, en el octágono hubo grandes combates y la aparición de nuevas figuras de este deporte.

Esta lista es un resumen de lo mejor del año elaborada por Perú21. Son bienvenidos los comentarios apuntes o listas elaboradas por ustedes para complementar la nuestra y hacer un balance del año en la UFC.

LUCHADOR DEL AÑO: Donald CerroneEl 'Cowboy' tuvo cuatro victorias este año en la UFC: dos por nocaut, una por sumisión y un por decisión unánime de los jueces. Además, recibió dos premios a la Performance de la noche y uno al Nocaut de la noche.

Donald Cerrone –invicto en sus últimas cinco peleas en el octágono– se perfila como el próximo retador al título de peso ligero, hoy en manos de Anthony Pettis. Please enable Javascript to watch this video

En noviembre, Werdum noqueó a Mark Hunt y ganó el título interino de peso pesado de la UFC. Ahora está a la espera de la recuperación de Caín Velásquez –monarca de la categoría– para revalidar su cinturón. Please enable Javascript to watch this video

LUCHADORA: Ronda Rousey'Rowdy' no ha encontrado hasta ahora una rival a su altura en el octágono de la UFC. Este año tuvo dos peleas –ambas victorias– que juntas duraron apenas 1:22 minutos.

Ronda Rousey derrotó en febrero a Sara McMann en 1:06 minutos y en julio acabó con Alexis Davis en tan solo 16 segundos. En febrero del próximo año luchará contra Cat Zingano. Please enable Javascript to watch this video

PELEA DEL AÑO: Robbie Lawler vs Johny Hendricks IHendricks y Lawler se enfrentaron el 15 de marzo por el título wélter de UFC, que quedó vacante tras el inesperado retiro del campeón de la categoría, Georges St-Pierre.

El combate fue muy parejo, pero los jueces otorgaron la victoria a Hendricks. En la revancha, en diciembre, Lawler obtuvo la victoria y todo parece indicar que pronto se cerrará la trilogía. Please enable Javascript to watch this video

KO DEL AÑO: Roy Nelson a 'Minotauro' NogueiraEn abril de este año, Roy Nelson noqueó a 'Minotauro' con un violento nocaut en el primer asalto. Minutos antes, 'Big Country' ya había tenido al brasileño al borde de la derrota. Please enable Javascript to watch this video

SUMISIÓN DEL AÑO: Ben Saunders a Chris HeatherlyEn agosto de ete año, Ben Saunders obtuvo la primera sumisión vía omóplata en la historia de UFC ante Chris Heatherly.

LA REVELACIÓN DEL AÑO: TJ DillashawTJ Dillashaw, quien era un desconocido hasta agosto de este año, cuando enfrentó por el título de peso gallo de UFC al brasileño Renán Barao.

Dillashaw dominó a Barao durante cinco asaltos y obtuvo un nocaut técnico en la última ronda. La revancha se vio frustrada debido a que el ex campeón tuvo un problema de salud un día antes de la pelea. Please enable Javascript to watch this video

LA POLÉMICA: El fichaje de CM PunkEn diciembre de 2014, UFC confirmó la contratación de la ex estrella de WWE, que pelearía en el octágono en 2015. Los fans se quejaron del anuncio debido a la nula experiencia de Phil Brooks en las artes marciales mixtas y a que competidores con experiencia y talento no han sido llamados por la compañía.