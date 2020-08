Las artes marciales mixtas (MMA) son un deporte impredecible. Hay peleas que parecen definidas, pero terminan de forma inesperada. Un golpe bien puesto o una sumisión en los últimos segundos de un combate pueden cambiar radicalmente la historia.

En esta lista, las mejores remontadas en la historia de la UFC, la empresa más grande de MMA en la actualidad. Como extra, una memorable pelea de Fedor Emelianenko, uno de los mejores de la historia.

FRANKIE EDGAR VS GRAY MAYNARD III (8 DE OCTUBRE 2011, UFC 136)Ambos peleadores se enfrentaban por tercera vez en su carrera. Maynard noqueó en la primera pelea a Edgar. La segunda, por el campeonato de peso ligero de Edgar, terminó empatada.

En la tercera y definitiva, Maynard dominó con los mejores golpes a Edgar durante los primeros tres rounds y todo hacía ver que se llevaría la pelea, pero en el cuarto asalto, Frankie Edgar demostró una vez su corazón de león y terminó por noquear a su oponente y retener el título de peso ligero.

ANDERSON SILVA VS CHAEL SONNEN I (7 DE AGOSTO 2010, UFC 117)La pelea era por el campeonato de peso medio que ostentaba Silva y hasta el minuto 23 de la pelea, no había duda de que el cinturón cambiaría de manos si es que la lucha terminaba por decisión de los jueces.

Sonnen dominó a la 'Araña' durante cinco asaltos, pero cuando faltaban solo dos minutos para el final de la pelea, Anderson Silva vio la oportunidad y desde el piso cerró una estrangulación de triángulo que obligó a tapear a Sonnen.

BROCK LESNAR VS SHANE CARWIN (3 DE JULIO 2010, UFC 116)El ex campeón de la WWE era uno de los peleadores que menos peleas necesito para conquistar el campeonato pesado de UFC, que esa noche defendía ante el peligroso Carwin. El retador salió desde el inicio decidido a destronar a Lesnar y en el primer round masacró al campeón.

El campanazo que finalizó el primer asalto salvó a Lesnar de la derrota. Ya en el segundo round, la historia cambió y el ex luchador de la WWE consiguió un kata–gatame (triángulo de mano) con el que definió la pelea.

MIKE RUSSOW VS TODD DUFFEE (29 DE MAYO 2010, UFC 114)Todd Duffee llegaba a la pelea tras haber noqueado en siete segundos a Tim Hague. En esta ocasión, no se cansó de conectar golpes, patadas y combinaciones contra su rival, quien no encontraba forma de contrarrestar los ataques.

Pero a Russow le bastó una mano, solo una mano, para noquear a su oponente a 30 segundos de perder el combate. Este es considerado por los expertos como una de las mejores remontadas en la historia de la UFC.

CHEIK KONGO VS PAT BARRY (26 DE JUNIO 2011, UFC LIVE)Barry tuvo a merced de sus golpes a Congo en el primer asalto. Sin embargo, el francés no se rindió y pudo remontar con un solo derechazo a su rival, que cayó a la lona inconsciente.

MATT HUGHES VS FRANK TRIGG II (16 DE ABRIL 2005, UFC 52)Hughes –quien era el campeón wélter– ya había derrotado a Trigg con un mataleón unos meses atrás, pero volverían a encontrarse. Trigg aprovechó que el réferi no vio un golpe bajo que le propino al campeón y dejó caer sus mejores golpes, incluso estuvo a punto de someterlo.

Pero Hughes logró evitar la sumisión, volteó, se levantó y corrió todo el octágono para lanzar al piso a su oponente. Luego lo castigó hasta que consiguió someterlo con la misma técnica con la que estuvo a punto de perder.

TRAVIS BROWNE VS ALISTAIR OVEREEM (17 DE AGOSTO 2013, UFC FIGHT NIGHT 26) Alistair Overeem llegaba con sed de venganza tras su derrota ante Antonio Silva. Sus golpes y rodillazos conectaron a Browne y lo pusieron en peligro. Sin embargo, este recuperó su distancia y lanzó una pata frontal al rostro de Overeem, quien de inmediato cayó a la lona, donde fue rematado.

SCOTT SMITH VS PETE SELL (11 DE NOVIEMBRE DEL 2006, ULTIMATE FIGHTER FINALE 4)El primer asalto fue de ida y vuelta, con buenos golpes de ambos peleadores de la categoría medianos. Ya en el segundo, Sell acertó un golpe en el cuerpo de su rival, que hizo que este se paralice de dolor.

Cuando esto estuvo a punto de ser derrotado, Smith –quien se agarraba el cuerpo adolorido–, sacó un tremendo derechazo que impactó en el rostro de su rival para noquearlo enseguida.

FRANK MIR VS MINOTAURO NOGUEIRA II (10 DE DICIEMBRE 2011, UFC 140)Nogueira enfrentó por segunda vez a quien, hasta ese día, era el único peleador que lo había noqueado. Además, el brasileño nunca había sido sometido en toda su carrera, pero eso cambiaría al final de la noche.

La pelea comenzó con la balanza totalmente inclinada para Nogueira, que estuvo muy cerca de noquear y hasta de someter a Mir, que logró revertir la situación para atrapar a su rival con una kimura y Nogueira terminó con un hombro dislocado.

TIM BOETSCH VS YUSHIN OKAMI (26 DE FEBRERO 2012, UFC 144)Okami llegaba a esta pelea después caer a manos de Anderson Silva. El japonés dominó la mayor parte de la pelea hasta que al inicio del tercer asalto, Boetsch lanzó una serie de uppercuts para noquear a su rival.

BONUS:FEDOR EMELIANENKO VS KEVIN RANDLEMAN (20 DE JUNIO 2004, PRIDE CRITICAL COUNTDOWN)Fedor Emelianenko, uno de los mejores luchadores de la historia, tenía al frente un ex campeón de la UFC. Randleman usó toda su experiencia en la lucha para controlar en los primeros minutos al ruso, a quien llegó a azotar contra el piso con un suplex impresionante.

Pero Fedor revirtió la situación con toda su técnica y serenidad. Consiguió voltear a su oponente –quien destacaba sobre todo por su fortaleza física– y ponerse sobre él para finalizarlo después con una kimura.