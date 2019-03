UFC: Derrick Lewis vs. Junior dos Santos EN VIVO por UFC Fight Night desde el INTRUST Bank Arena de Kansas

Derrick Lewis vs. Junior dos Santos se enfrentan EN VIVO en el combate estelar UFC Fight Night que se desarrollará este sábado 9 de marzo en el INTRUST Bank Arena de Wichita, Kansas, Estados Unidos. El evento arrancará a las 10:00 pm. (hora peruana) y será transmitido EN DIRECTO por la señal de Fox Sports.

Para el combate estelar, Derrick Lewis parte como favorito ante el brasileño Junior Dos Santos. El estadounidense quiere volver a la UFC con una victoria importante, luego de haber perdido el último combate ante Daniel Cormier por sumisión en el UFC 230.

Lewis está confiado y asegura que Junior Dos Santos es uno de los rivales más sencillos a los que enfrentará en su carrera como luchador de artes marciales mixtas. Marcin Tybura, Francis Ngannou y Alexander Volkov sucumbieron ante "The Black Beast" antes que este se enfrente a Cormier.

Derrick Lewis vs. Junior dos Santos por UFC Fight Night: mira la hora y canal en el mundo:



Estados Unidos (Hora Pacífico): 6.00 p.m. | ESPN +4

Estados Unidos (ET): 8.00 p.m. | ESPN +4

México (Centro): 8.00 p.m. | Fox Sports

Perú: 9.00 p.m. | Fox Sports

Ecuador: 9.00 p.m. | Fox Sports

Colombia: 9.00 p.m. | Fox Sports

Bolivia: 10.00 p.m. | Fox Sports

Venezuela: 10.00 p.m. | Fox Sports y Fox Action

Argentina: 11.00 p.m. | Fox Sports y Fox Action

Uruguay: 11.00 p.m. | Fox Sports

Paraguay: 11.00 p.m. | Fox Sports

Chile: 11.00 p.m. | Fox Sports

Brasil: 12.00 a.m. (lunes 18 de febrero) | Combate

España: 3.00 a.m. (lunes 18 de febrero) | UFC Fight Pass [PPV]

España (Islas Canarias): 2.00 a.m. (lunes 18 de febrero) | UFC Fight Pass [PPV]

Pero el excampeón de peso completo Junior Dos Santos está seguro de poder acabar con Lewis. El brasileño posee varios récords y tratará de hacer gala de ellos para hacerse con la victoria en este evento que se desarrollará en Kansas.

La pelea entre Derrick Lewis y Junior Dos Santos será un combate de estilos. Por un lado va el brasileño con sus certeros golpes a distancia y difícilmente de tumbar, contra un Derrick Lewis que debe buscar la forma de enviar a la lona a su rival si no quiere tener problemas.

El UFC Fight Night de este sábado tendrá el estelar entre Derrick Lewis vs. Junior dos Santos, pero antes se realizarán otras 12 peleas que estarán bastante atractivas.

Derrick Lewis vs. Junior dos Santos por UFC Fight Night: conoce el rol de peleas de la noche



Cartelera principal



Peso completo Derrick Lewis vs. Junior dos Santos

Peso welter Elizeu Zaleski dos Santos vs. Curtis Millender

Peso welter Tim Means vs. Niko Price

Peso completo Blagoy Ivanov vs. Ben Rothwell

Peso ligero Beneil Dariush vs. Drew Dober

Peso medio Tim Boetsch vs. Omari Akhmedov



Peleas preliminares



Peso welter Anthony Rocco Martin vs. Sérgio Moraes

Peso gallo - damas Marion Reneau vs. Yana Kunitskaya

Peso pluma Grant Dawson vs. Julian Erosa

Peso pesado Maurice Greene vs. Jeff Hughes

Peso gallo Louis Smolka vs. Matt Schnell

Peso welter Alex Morono vs. Zak Ottow

Peso ligero Alex White vs. Dan Moret