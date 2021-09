Demetrious Johnson derrotó por segunda vez a John Dodson, luego de que lo venciera también en 2013, y como en aquel entonces, retuvo por séptima vez su cinturón de campeón peso pluma de la UFC por decisión unánime (49-46, 49-46 y 50-45), en Las Vegas, Nevada, en el UFC 191.

Tras su primer choque, John Dodson consideró que había sido superior al campeón y que en esta segunda oportunidad lo iba a demostrar, sin embargo, Demetrious Johnson demostró una vez más por qué es considerado uno de los mejores libra por libra en este deporte.

El campeón nunca pasó peligro, presionó siempre a su rival y hasta consiguió derribarlo más de una vez a partir del tercer asalto, acción que antes no había podido conseguir. Consiguió marcar buenos golpes, sobre todo con su recto de derecha y anular los ataques de su rival, que esta vez no pudo conectar ni derribar a Johnson, como lo hizo en la primera pelea en el 2013.

Al final de los cinco asaltos, 'Mighty Mouse' volvió a ver su mano levantada para retener por séptima vez su título, alcanzar a Jose Aldo (campeón de los plumas) como cuarto campeón con más defensas y mantener una racha invicta de nueve peleas, que data del 2011 cuando perdió ante Dominick Cruz por el campeonato de peso gallo.

“Miren mi cara. Estoy hermoso, no me hicieron nada. Esto es lo que hace la técnica. Me encanta trabajar duro por lo que tengo”, indicó el Demetrious Johnson tras la pelea.