UFC 239 EN VIVO ONLINE: Jones vs. Santos desde Las Vegas

Jones vs. Santos | Sigue todas peleas del UFC 239 que se desarrollará este sábado en el T-Mobile Arena de Las Vegas, Nevada. La transmisión del evento estará a cargo de Fox Action.

El título semipesado de la UFC será la recompensa para el ganador del duelo más esperado de la jornada, que tendrá a Jon Jones como campeón defensor. Thiago 'Marreta' Santos busca su primer cinturón de la compañía y ha ganado poder de nocaut para conseguirlo, pero vencer a 'Bones' no será una tarea sencilla.

UFC 239 | Horarios:

- Nicaragua, El Salvador, Guatemala, Honduras: 18:00 horas (Preliminares) / 20:00 horas (Estelares).

- Perú, México, Ecuador, Panamá, Colombia, Estados Unidos (Chicago) (Nueva York +1, Washington +1, Florida +1, Nevada -2): 19:00 horas (Preliminares) / 21:00 horas (Estelares).

- Chile, Bolivia, Venezuela, Paraguay: 20:00 horas (Preliminares) / 22:00 horas (EST).

- Argentina, Uruguay, Brasil: 21:00 horas (Preliminares) / 23:00 horas (Estelares).

- España, Italia, Francia, Alemania: 02:00 horas del domingo 6 (Preliminares) / 04:00 horas del domingo 6 (Estelares).

La cartelera estelar del UFC 239 también incluye a Holly Holm y Amanda Nunes como protagonistas. Ambas batallarán sobre el octágono por el título femenino de la categoría peso gallo.

UFC 239 | Canales de transmisión por país:

México: FOX Premium / Fighting Sports

Perú: FOX Action

Ecuador: FOX Action

Colombia: FOX Action

Bolivia: FOX Action

Chile: FOX Action

Argentina: FOX Action

Uruguay: FOX Action

Paraguay: FOX Action

Estados Unidos: ESPN

España: DAZN

Guatemala: Fighting Sports Network

Honduras: Fighting Sports Network

El Salvador: Fighting Sports Network

Nicaragua: Fighting Sports Network

Cartelera del UFC 239

Tarjeta Principal:

Jon Jones vs. Thiago Santos / Peso semipesado

Amanda Nunes vs. Holly Holm / Peso gallo

Jorge Masvidal vs. Ben Askren / Peso wélter

Luke Rockhold vs. Jan Błachowicz / Peso semipesado

Diego Sanchez vs. Michael Chiesa / Peso wélter

Peleas preliminares:

Gilbert Melendez vs. Arnold Allen / Peso pluma

Marlon Vera vs. Nohelin Hernandez / Peso gallo

Claudia Gadelha vs. Randa Markos / Peso paja

Alejandro Pérez vs. Yadong Song / Peso gallo

Primeras preliminares:

Edmen Shahbazyan vs. Jack Marshman / Peso medio

Ismail Naurdiev vs. Chance Rencountre / Peso wélter

Julia Avila vs. Pannie Kianzad / Peso gallo