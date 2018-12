UFC 231: Valentina Shevchenko y Joanna Jedrzejczyk EN VIVO ONLINE vía Fox Action por título de peso mosca

Valentina Shevchenko y Joanna Jedrzejczyk EN VIVO ONLINE | EN DIRECTO sigue la pelea por el título de peso mosca en el UFC 231, este sábado 8 de diciembre, desde las 10:00 p.m. (hora peruana y local). La transmisión estará a cargo de Fox Action. Para ver este evento tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV.

La peruana nacionalizada Valentina Shevchenko luchará por el cinturón vacante desde septiembre contra la polaca Joanna Jedrzejczyk. Este combate será la antesala de la pelea estelar que protagonizarán Max Holloway y Brian Ortega por el título de peso pluma.

Valentina Shevchenko y Joanna Jedrzejczyk: horarios de la pelea



Ecuador - 10:00 p.m.

Perú - 10:00 p.m.

Colombia - 10:00 p.m.

México - 9:00 p.m.

Bolivia - 11:00 p.m.

Chile - 12:00 a.m. (domingo 9 de diciembre)

Argentina - 12:00 a.m. (domingo 9 de diciembre)

Uruguay - 12:00 a.m. (domingo 9 de diciembre)

Paraguay - 12:00 a.m. (domingo 9 de diciembre)

España - 4:00 a.m. (domingo 9 de diciembre)

Valentina Shevchenko, que incursiona en la UFC desde el 2015, registra cuatro victorias y dos derrotas en la empresa más importante del mundo de artes marciales mixtas. ¿Será Joanna Jedrzejczyk su nueva víctima?

"La conozco, sé qué esperar de ella, sé de su velocidad y poder", afirmó Shevchenko, de 30 años, sobre su rival. Vale decir que la peruana ya ha vencido a Jedrzejczyk antes, aunque en muay thai, también conocido como boxeo tailandés.

"Ha sido un campamento más agradable. La dieta no es tan estricta y eso me permite hacer más cosas en el gimnasio", declaró la polaca sobre el cambio de división a la UFC. Jedrzejczyk tiene en su historial nueve triunfos y dos caídas en la empresa.