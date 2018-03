Al parecer, el flamante 'fichaje' de Fox Sports Radio en nuestro país, Mathías Brivio , no fue visto con buenos ojos por gran parte de fanáticos de fútbol. Las reacciones a través de Twitter no se hicieron esperar y hasta solicitan que se haga un cambio urgente pues argumentan que no sabe nada de fútbol.

Brivio, quien fue presentando junto a Roberto Mosquera, Eddie Fleischman, Julio César Uribe, José Guillermo del Solar, Flavio Maestri y Julinho, son la imagen de Fox Sports Radio en el Perú, no obstante la cadena deportiva ha recibido bastantes críticas.

Algunos usuarios de la red social opinaron que Brivio no tiene la experiencia para conducir un programa de fútbol e incluso comentan que no sabe del tema. "¿No hay nadie mas que sepa de fútbol y conduzca un programa?", dijo una persona. No obstante, otros se animaron a felicitarlo.

Pero también el conductor de ' Esto es Guerra' tiene sus detractores, quienes afirman que es un personaje bastante agradable y que cumplirá un rol bastante importante en el programa de radio.

Conocidas figuras de televisión como Mabel Huertas, Aldo Miyashiro y el periodista Daniel Titinger felicitaron por el nuevo trabajo a Brivio.

Fox Sports Radio Perú debutará este jueves al transmitir el partido entre Alianza Lima y Boca Juniors.