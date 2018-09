¿Tus ojos no me ven? El significado de la polémica celebración de Pedro y Jordi Alba

Jordi Alba y Pedro Rodríguez decidieron taparse los ojos tras anotar con sus respectivos equipos el fin de semana, gesto que levantó polémica en el fútbol europeo.

Ambos, que disputaron el Mundial Rusia 2018, no forman parte de la lista de convocados de Luis Enrique para los amistosos internacionales de España y decidieron hace evidente su desacuerdo.

En conferencia de prensa, el lateral del Barcelona se pronunció sobre la decisión del entrenador español.

"No me esperaba no ir con la selección y no sé por qué no voy, fue una sorpresa porque llevo muchos años acudiendo, pero no depende de mí. Él (por Luis Enrique) cree que no debo ir y tengo que respetarlo. Es una decisión del seleccionador que hay que respetar. Yo no tengo que llamarlo para nada. Y también respeto a Gayá y Marcos Alonso, que son dos grandes jugadores en mi posición", señaló.

Por su parte, Pedro ha decidido guardar silencio; no obstante, su gesto también sería para hacer pública su molestia por no ser considerado en 'La Furia'.