Tras la salida de Cabanillas: Universitario tiene nuevo carrilero izquierdo

El club Universitario ha celebrado el ansiado bicampeonato en el año de su centenario, sin embargo, la felicidad no quita su enfoque en lo que será la siguiente temporada. Los cremas tendrán bajas, como cualquier equipo, así que es inevitable una restructuración del plantel.

Así pues, luego de confirmarse la baja de Nelson Cabanillas, quien arribaría a Melgar de Arequipa ante la inminente salida de Paolo Reyna, Universitario se puso las pilas y anunciaron a quien tomaría la posta en la banda izquierda para el año 2025.

Se trata de César Inga, joven jugador de 22 años que tuvo una buena temporada en ADT de Tarma, donde jugó 32 partidos, aportando con 5 asistencias en la temporada. El representante del lateral ha confirmado el fichaje.

Cabe recordar que Segundo Portocarrero, quien tuvo el puesto de carrilero izquierdo en la mayor parte de la temporada, también salió de Ate, por lo cual Inga tendría grandes chances de mostrar su potencial en uno de los grandes del fútbol peruano.

“Uno no tiene una bola de cristal para saber lo que va a pasar mañana. Yo creo que tiene una carrera futura muy buena, hay que cuidarlo. Tiene que trabajar y adaptarse en Lima porque no es lo mismo estar en el interior de país. Tampoco es lo mismo estar en el mundo de la ‘U’, Alianza o Cristal, son equipos grandes y hay que saber aprovechar y llevar los tiempos. No hay creérsela, eso sí”, apuntó Narciso Algamis, mánager de Inga, en entrevista con L1 Radio.

El jugador llega a tienda crema con un contrato de 3 años y luchará por hacerse titular en el elenco de Ate, que enfrentará la próxima temporada la fase de grupos de la Copa Libertadores, un gran reto para el joven lateral.

