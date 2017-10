Totti: "Ronaldo está por encima de Messi y Neymar"

No tiene dudas al respecto. Francesco Totti, máximo ídolo de la Roma, eligió a Cristiano Ronaldo como su favorito para el premio 'The Best' sobre los demás finalistas nominados: Lionel Messi y Neymar.

“En primer lugar, estamos hablando de tres extraterrestres”, reconoció ‘Il Capitano’ en una entrevista para el portal de la FIFA. Sin embargo, pese a la difícil decisión, su respaldo es para el crack del Real Madrid.

"Creo que Ronaldo está por encima de los demás. Ha tenido una temporada impresionante y además ha anotado todos sus goles con el equipo más prestigioso que existe", argumentó Francesco Totti.

En ese sentido, al ser consultado por el mejor estratega, el ex futbolista italiano reafirmó su posición. "Pese al extraordinario trabajo de Conte y de Allegri, creo que Zidane es el favorito por las mismas razones que Cristiano Ronaldo: lo ganó todo la temporada pasada", sentenció.