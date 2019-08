Tottenham vs. Newcastle EN VIVO partido por la Premier League

Tottenham vs. Newcastle EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE el partido por la tercera jornada de la Premier League en Tottenham Hotspur Stadium desde las 10:30 a.m. (horario peruano) con transmisión de ESPN.

El duelo entre Tottenham y Newcastle será uno de los más atractivos de la jornada. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, goles, incidencias, entrevistas y resultado del partido que define las posiciones en la Premier League.

Los ‘Spurs’ quieren conseguir la segunda victoria de la temporada jugando en casa. El equipo de Mauricio Pochettino recibirá este domingo 25 de agosto la visita de los ‘Magpies’, que buscan ganar por primera vez.

Tottenham llegará a este compromiso después de igualar en el campo de Manchester City (2-2). El resultado pudo ser adverso, pero una decisión del VAR anuló una conquista conseguida por Gabriel Jesus.

Pochettino podrá incluir en la lista de convocados a Heung-min Son. El coreano se perdió las dos jornadas anteriores porque debía cumplir con una suspensión que arrastró desde la pasada campaña.

Dele Alli entrenó nuevamente con la plantilla de Tottenham. Pero el estratega argentino decidirá cuál será el rol del atacante. Mientras que Tanguy Ndombele quedará fuera por problemas musculares.

Newcastle tiene noticias positivas respecto a dos jugadores que estuvieron sentidos durante la semana: Joelinton podrá jugar a pesar de sufrir un golpe en la cadera y Allan Saint-Maximin ya está disponible para la acción.

“ Tottenham es un equipo muy bueno. Esperamos que sea el tipo de juego adecuado para nosotros. Sabemos que tendremos que jugar bien para conseguir algo, mucho mejor que la semana pasada”, aseguró el técnico Steve Bruce.

Tottenham vs. Newcastle: horarios del partido

Perú 10:30 a.m.

Ecuador 10:30 a.m.

Colombia 10:30 a.m.

México 10:30 a.m.

Bolivia 11:30 a.m.

Paraguay 11:30 a.m.

Chile 11:30 a.m.

Venezuela 11:30 a.m.

Argentina 12:30 p.m.

Uruguay 12:30 p.m.

Brasil 12:30 p.m.

España 5:30 p.m.



Tottenham vs. Newcastle: posibles alineaciones

Tottenham : Lloris; Walker-Peters, Alderweireld, Sánchez, Rose, Sissoko, Winks, Eriksen, Moura, Lamela, Kane.



Newcastle: Dubravka; Schar, Lascelles, Dummett, Manquillo, Ritchie, Hayden, Longstaff, Saint-Maximin, Almirón, Joelinton.



Tottenham vs. Newcastle: ¿Cómo llegar al estadio?