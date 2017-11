Tottenham volteó el partido 2-1 contra Borussia Dortmund en el Signal Iduna Park

Honra su historia. Tottenham parece volver a sus mejores épocas y se consolida en el primer lugar del Grupo H de la Champions League , por encima del Real Madrid. Los ingleses se alzaron con el triunfo 2 a 1 en su visita al Borussia Dortmund en Alemania.

Empezaron perdiendo en el primer tiempo. Los alemanes hacían respetar la localía en el Signal Iduna Park. Pierre Emerick Aubameyang anotó el primero del partido a los 31 minutos. Borussia se fue con la ventaja al descanso.

Pero en la segunda etapa, los dirigidos por Mauricio Pochettino ratificaron su gran momento en el certamen europeo. Primero Harry Kane (49') puso el empate. Luego el surcoreano Son (76') volteó el partido y decretó la victoria de los 'Spurs'.

De esta manera, Tottenham mantiene su distancia de tres puntos con el Madrid. A falta de un partido, ya se encuentran clasificados desde la fecha 4 para los Octavos de Final de la Champions.

Previa

Borussia Dortmund recibirá a Tottenham este martes (EN VIVO ONLINE 2:45 - FOX SPORTS 3) en el estadio Signal Iduna Park por la quinta jornada de la fase de grupos de la Champions League .

Tras el desarrollo de las cuatro primeras fechas, los 'spurs' lideran la clasificación del Grupo H con 10 unidades, seguido por Real Madrid con siete puntos, y su presencia en los octavos de final está asegurada.

Dortmund, en cambio, acumula solo dos empates hasta la fecha y espera un verdadero milagro para acceder a la siguiente instancia de la competición, debido a que debe vencer a Tottenhan, también superar al Real Madrid y esperar que los españoles no derroten al discreto APOEL.

Los alemanes solo suman un triunfo en sus últimos ocho duelos y no podrán contar con su gran estrella, el gabonés Pierre Emerick Aubameyang, quien fue sancionado por "motivos disciplinarios" en su club.

Borussia Dortmund vs. Tottenham Hotspur

EN VIVO ONLINE | HORA PERUANA: 2:45 p.m.

CANAL: FOX SPORTS 3

¿A qué hora se juegan y en qué canal transmiten los partidos de Champions League programados para esta semana?

MARTES 21

Besiktas vs. Porto / 12:00 p.m. - ESPN

Spartak Moscú vs. Maribor / 12:00 p.m. - FOX SPORTS 2

APOEL vs. Real Madrid / 2:45 p.m. - FOX SPORTS

Sevilla vs. Liverpool / 2:45 p.m. - FOX SPORTS 2

Dortmund vs. Tottenham / 2:45 p.m. - FOX SPORTS 3

Napoli vs. Shakhtar Donetsk / 2:45 p.m.

Manchester City vs. Feyenoord / 2:45 p.m. - ESPN 2

Mónaco vs. RB Leipzig / 2:45 p.m. - ESPN

MIÉRCOLES 22

CSKA Moscú vs. Benfica / 12:00 p.m. - ESPN

Qarabag vs. Chelsea / 12:00 p.m. - FOX SPORTS 2

Basel vs. Manchester United / 2:45 p.m. - FOX SPORTS 2

Sporting Lisboa vs. Olympiacos / 2:45 p.m. - FOX SPORTS 3

Anderlecht vs. Bayern Munich / 2:45 p.m. - ESPN +

Atlético de Madrid vs. Roma / 2:45 p.m. - FOX SPORTS

Juventus vs. Barcelona / 2:45 p.m. - ESPN2

PSG vs. Celtic / 2:45 p.m. - ESPN