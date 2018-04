¡Tiene más para mostrar! Así lo aseguró Yulián Mejía luego de encajar un soberbio golazo en la contundente victoria de Sporting Cristal sobre Ayacucho FC en esta jornada 22 del Torneo de Verano .

Mejía es una de las flamantes incorporaciones del cuadro rimense para este año. El zurdo ya ha demostrado sus dotes con el balón, como este domingo. En este encuentro por el campeonato local, anotó su primer tanto por liga de tiro libre a los 89', para sellar el 5 a 0 de Cristal.

"Hace mucho esperé este gol. Ya van doce o catorce fechas. Y, para mí, cada partido es una oportunidad. Cuando no juego, me pongo muy triste", dijo el colombiano para Gol Perú una vez finalizado el partido.

" La gloria la va a reparar Dios. Han sido días difíciles, donde no he mostrado todo mi fútbol. Pero esto es así. Me entreno para superarme, para tratar de mantener a la par con mis compañeros. Esperamos aportarle más al equipo y seguir por ese camino", añadió.